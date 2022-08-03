Песков сообщил, что нужна уверенность, что британцы не отключат турбину «Северного потока»

РФ сейчас требуется уверенность, что отремонтированная для «Северного потока» турбина несанкционная, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков во время брифинга. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, «Газпрому» надо понимать, что не произойдет удаленного отключения со стороны британцев.

«Газпром», как поставщик и собственник этой турбины, он просто обязан получить документы, что это несанкционный товар, несанкционная продукция... и документы о техническом состоянии», — объяснил Песков.

Как он добавил, у РФ должно быть четко сформулировано, что британская организация, являющаяся дочерней Siemens компанией, не произведет дистанционного выключения турбины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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