Минобороны Турции сообщило, что сухогруз с зерном из Украины прибудет к Стамбулу к 21:00 мск

Первый сухогруз с украинским зерном Razoni прибудет к Стамбулу к 21:00 2 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Турции.

«Прибытие сухогруза Razoni, груженного кукурузой и вышедшего в понедельник из порта Одессы, ожидается в районе 21:00 у Босфора на входе со стороны Черного моря», — сказано в сообщении.

Отмечается, что досмотр судна начнется утром 3 августа.

По информации источника ТАСС в Анкаре представители Турции, России, Украины и ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) проведут осмотр сухогруза, проверят документы экипажа и документацию на перевозимый груз, после чего подпишут итоговый протокол.

Источник ТАСС добавил, что в тот же день судно отправится в Ливан, в случае отсутствия возражений у СКЦ.

Ранее сообщалось, что первое судно с зерном из Одессы успешно прошло «зерновой коридор».

До этого РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщили, что досмотр судна «Разони» с зерном из Одессы проведут в Стамбуле в среду, 3 августа.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.