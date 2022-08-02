Посол Таиланда заявил, что королевство хочет покупать у России энергоносители и удобрения

В Таиланде выразили интерес в покупке товаров ключевых российских индустрий, в том числе удобрений и энергоносителей. Об этом агентству РИА «Новости» заявил посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.

«Мы заинтересованы в продуктах ключевых российских индустрий, например, в удобрениях и энергоносителях», — сказал Вонгсинсават.

По словам посла Таиланда в России, королевство особенно заинтересовано в низкоуглеродных технологиях, поскольку они успешно дополняют цели «Биоциклическозеленой экономической модели». Инициатором ее запуска выступает альянс Азиатско--Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Вонгсинсават добавил, что в настоящее время Таиланд председательствует в АТЭС, а Россия — является членом содружества этих стран, в числе которых также Австралия, Бруней, Канада, Китай, Республика Корея, Малайзия, Мексика, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили.

Ранее 2 августа посол Таиланда в России заявил, что президента Владимира Путина пригласили на саммит АТЭС.