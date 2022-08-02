Mash: магазины H&M не открылись в Москве 1 августа из-за неполадок системы ПО

Магазины шведского бренда H&M не открылись в Москве 1 августа из-за неполадок системы программного обеспечения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что руководство поручило сотрудникам торгового центра «Метрополис» выйти на работу к семи часам утра во вторник, 2 августа. Уточняется, что на входе в магазин установят специальные столбики, чтобы не было давки среди покупателей. Кроме того, акции и подарочные карты действовать не будут, а цены на товары вырастут.

Также руководство H&M заявило, что товара хватит на 50 недель работы. Первые магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем уже в регионах.

Ранее сообщалось, что перед уходом с российского рынка шведская Hennes & Mauritz (H&M) откроет физические магазины для ликвидации товаров. В H&M назначили финальную распродажу на август.

Компания H&M существует на российском рынке с 2009 года. В марте 2022 года H&M объявил о временной приостановке работы на территории России в связи со специальной военной операцией на Украине. Тогда отмечалось, что компания следит за текущей обстановкой, а также ведет диалог со своими акционерами.