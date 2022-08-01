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Минэнерго РФ сообщило о начале восстановления сетей газоснабжения ЛНР

Минэнерго РФ сообщило, что восстановление газо- и энергоснабжения ЛНР началось с 1 августа

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Россия с 1 августа начала заниматься восстановлением сетей газоснабжения Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале министерства энергетики России.

«Для восстановления сетей газоснабжения местная компания выявляет повреждения оборудования и проводит ремонты. Специалисты и техника из России прибудут в ЛНР 1 августа для оказания помощи», — отмечается в ведомстве.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Марата Хуснуллина о выдаче сертификатов на жилье жителям Донецкой и Луганской народных республик. Вице-премьер отметил, что Россия восстановит все, что сможет восстановить, а что не сможет — построит заново.

До этого Путин поручил Хуснуллину помочь ДНР и ЛНР с восстановлением соцобъектов и домов к зимнему сезону. По словам российского президента, руководство республик обратилось к Москве с просьбой оказать содействие в восстановлении объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Путин подчеркнул, что нужно позаботиться над тем, чтобы «люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях».

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