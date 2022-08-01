Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Киев получил от ЕС первый транш кредита в €500 млн

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил первый транш макрофинансовой помощи на €500 млн от Евросоюза. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Европейский Союз направил Украине €1 млрд исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в €500 млн уже зачислен на счет НБУ. Поступление второго транша ожидаем завтра», — написал Шмыгаль.

В министерстве финансов Украины отметили, что эти деньги будут направлены на финансирование первых нужд госбюджета и будут способствовать сохранению финансовой стабильности в стране.

13 июля британская газета The Financial Times, ссылаясь на экономического советника президента Украины Владимира Зеленского Олега Устенко, написала, что Киеву требуются $9 млрд в месяц от государств Запада для покрытия дефицита бюджета, что почти вдвое превышает предыдущий запрос.

До этого Европейский союз одобрил выделение Украине нового кредита на €1 млрд.

Ранее Шмыгаль заявлял, что США передали Киеву $3 млрд за последние две недели. По его словам, это касается средств, направленных по линии трастового фонда Всемирного банка и американского агентства по международному развитию.