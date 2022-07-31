Магазинам в Финляндии придется закрываться на время зимой из-за проблем с энергией

В Финляндии магазины, возможно, будут вынуждены закрываться на время этой зимой из-за дефицита электроэнергии, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE, ссылаясь на оператора магистральных электросетей Fingrid.

«Этой зимой магазинам в Финляндии, возможно, придется поочередно закрываться на несколько часов, чтобы сократить потребление электроэнергии. При похолодании возможны отключения электроэнергии на несколько часов», — сказано в сообщении.

Главной проблемой магазинов при отключении электричества является работа кассовых аппаратов, указала YLE.

Финляндия, как и многие страны Евросоюза, собирается провести в августе кампанию по энергосбережению среди домохозяйств.

Ситуация зимой в энергетике Финляндии во многом зависит от запуска на полную мощность нового, третьего энергоблока АЭС «Олкилуото», который регулярно откладывается и планируется в декабре. При этом министр экономики Финляндии Мика Линтиля заявлял, что уже в сентябре станция начнет выработку полной мощности 1600 МВт.

Ожидается, что страна станет энергетически независимой после вывода на полную мощность третьего блока АЭС «Олкилуото».

Ранее сообщалось, что Финляндия после отказа от российского трубопроводного газа стала закупать сжиженный газ (СПГ) с проекта «Криогаз-Высоцк», расположенном в порту Высоцк Ленинградской области на Балтийском море.