Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Водителя автобуса насмерть зажало дверями в Москве 10:10
Число пострадавших при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота возросло... 09:58
Стремоусов: в Херсонской области задержали передавших ВСУ данные для удара... 09:58
Количество пострадавших от отравления детей в лагере «Юность»... 09:47
В Совфеде назвали варианты ответа на атаку на штаб Черноморского флота 09:45
Президент «Самбо-70» Лайшев заявил, что Тутберидзе имеет право совершить визит... 09:40
Пелоси подтвердила, что посетит Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию 09:37
Во Владимирской области грузовик устроил массовую аварию с участием автомобиля ДПС 09:33
В Новокузнецке хирурги удалили пациентке опухоль весом 12 килограммов 09:24
В Черноморском флоте сообщили подробности атаки беспилотника на штаб 09:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

ICE: средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50%

close
100%
Pexels

Среднемесячная расчетная цена газа на европейской бирже существенно выросла почти на 50% за июль, достигнув стоимости примерно в 1805 долларов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сведения лондонской биржи ICE.

До подорожания цена на газ в июне составляла 1180 долларов за тысячу кубометров.

Напряженность, сложившаяся вокруг поставок газа из России, продолжает давить на рынок Европы, обратили внимание эксперты.

«Сложившийся уровень цен вызван комплексом факторов, определяющими среди них являются снижение поставок из России и неопределенность с перспективами их восстановления», — подчеркнул руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что проблема поставок газа из России затронула 12 стран ЕС. По ее словам, Евросоюз получает рекордные объемы поставок из США, Норвегии, государств Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть