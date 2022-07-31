ICE: средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50%

Среднемесячная расчетная цена газа на европейской бирже существенно выросла почти на 50% за июль, достигнув стоимости примерно в 1805 долларов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сведения лондонской биржи ICE.

До подорожания цена на газ в июне составляла 1180 долларов за тысячу кубометров.

Напряженность, сложившаяся вокруг поставок газа из России, продолжает давить на рынок Европы, обратили внимание эксперты.

«Сложившийся уровень цен вызван комплексом факторов, определяющими среди них являются снижение поставок из России и неопределенность с перспективами их восстановления», — подчеркнул руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что проблема поставок газа из России затронула 12 стран ЕС. По ее словам, Евросоюз получает рекордные объемы поставок из США, Норвегии, государств Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря.