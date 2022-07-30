Миронов выразил уверенность, что законопроект о 13-й пенсии рассмотрят осенью

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил уверенность, что законопроект о выплате 13-й пенсии Госдума рассмотрит осенью. Об этом глава партии справедливороссов заявил в беседе с ТАСС.

«Законопроект мы будем рассматривать в осеннюю сессию, он уже внесен», — сказал Миронов.

По его словам, для реализации этой инициативы можно использовать профицит бюджета, который составляет 1,5 трлн рублей. При этом Миронов заявил, что глава Минфина России Антон Силуанов «ничего умнее не знает, кроме как класть их (деньги) в кубышку».

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» добавил, что и работающие, и не работающие пенсионеры заслужили 13-ю пенсию, а работающие пенсионеры заслужили индексацию пенсий.

По оценке справороссов, на выплату 13-й пенсии потребуется около 654,8 млрд рублей.

Ранее 30 июля газета «Известия» со ссылкой на аппарат фракции «Справедливой России — За правду» написала, что группа депутатов внесет на рассмотрение Госдумы осенью законопроект, который предполагает выплату 13-й пенсии. Глава «эсеров» Сергей Миронов продвигает эту идею с 2013 года.