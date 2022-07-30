Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Вакансия «коммерческий директор по упаковке» стала самой высокооплачиваемой... 11:10
В Санкт-Петербурге планируются сокращения штата у крупного поставщика Hyundai и... 11:10
Британские, американские и финские военные провели учения на западе Финляндии 11:06
Жена Петросяна восхитилась фигурой 32-летней возлюбленной Запашного 11:04
Врач назвал неожиданную пользу пива для почек 11:00
Экс-тренер «Спартака» Романцев: с Дзюбой всегда непросто 10:52
Xiaomi выпустит альтернативу iPad Pro и Galaxy Tab S8 Ultra 10:49
Краснокнижный гренландский кит запутался в сетях в Охотском море и не дает людям... 10:44
В бундестаге заявили, что ведомство канцлера тормозит поставки вооружения Киеву 10:43
Глава ЕК заявила, что проблема поставок газа из России затронула 12 стран ЕС 10:40
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Ъ»: обвиняемый в многомиллиардных хищениях банкир уехал в Канаду

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Обвиняемый в многомиллиардных хищениях банкир Степан Мелконов уехал в Канаду, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Мелконов был обвинен в хищениях из лопнувшего Судостроительного Банка (СБ-банк). Он тайно эмигрировал в Канаду в июне прошлого года, на тот момент находясь в статусе свидетеля, а затем, оказавшись на грани ареста, получил канадский паспорт.

Бывшего банкира заочно арестовал Тверской районный суд по обращению следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве.

Ранее Кировский суд Иркутска приговорил сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко Андрея к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

Прокуратура изначально требовала назначить Левченко десять лет тюрьмы.

Левченко также оштрафовали на 1,6 млн руб. и запретили занимать государственные должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью на два года и 11 месяцев.

Пособники Левченко — директор компании «Звезда» Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин — приговорены к восьми и семи годам колонии соответственно.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть