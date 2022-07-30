«Ъ»: обвиняемый в многомиллиардных хищениях банкир уехал в Канаду

Обвиняемый в многомиллиардных хищениях банкир Степан Мелконов уехал в Канаду, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Мелконов был обвинен в хищениях из лопнувшего Судостроительного Банка (СБ-банк). Он тайно эмигрировал в Канаду в июне прошлого года, на тот момент находясь в статусе свидетеля, а затем, оказавшись на грани ареста, получил канадский паспорт.

Бывшего банкира заочно арестовал Тверской районный суд по обращению следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве.

Ранее Кировский суд Иркутска приговорил сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко Андрея к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

Прокуратура изначально требовала назначить Левченко десять лет тюрьмы.

Левченко также оштрафовали на 1,6 млн руб. и запретили занимать государственные должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью на два года и 11 месяцев.

Пособники Левченко — директор компании «Звезда» Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин — приговорены к восьми и семи годам колонии соответственно.