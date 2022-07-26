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В Google заявили, что изучат документы о штрафе в 2 млрд рублей, который наложила ФАС

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Paresh Dave/Reuters

Американская транснациональная корпорация Google сообщила, что изучит документы о штрафе в 2 млрд руб., который наложила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, и затем примет какое-либо решение о дальнейших действиях. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на информацию пресс-службы корпорации.

«Мы изучим официальные документы и после этого примем решение о дальнейших шагах», — говорится в сообщении пресс-службы.

В феврале ФАС признала Google виновной в нарушении антимонопольного законодательства из-за непрозрачных правил блокировок на видеохостинге YouTube.

Ранее 26 июля сообщалось, что ФАС наложила на компанию Google штраф в размере 2 млрд руб. за блокировки на YouTube. В ведомстве указали, что компания должна оплатить этот штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.

На прошлой неделе член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на подконтрольной России территории региона были заблокированы соцсети Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (компания-владелец Meta (признана экстремистской организацией) признана экстремистской организацией), Twitter и YouTube.

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