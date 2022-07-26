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Минстрой скоро представит меры для застройщиков коммерческой недвижимости

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Valera N. Trubin/Wikipedia

Первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин заявил, что Минстрой России планирует в ближайшее время определиться с мерами поддержки застройщиков коммерческой недвижимости. Об этом сообщил РИА «Новости».

«В настоящее время наши предложения по этому направлению отрабатываются с Минэком. Дело в том, что изначально они были рассчитаны под ключевую ставку 20%, но потом она достаточно быстро опустилась, так что пришлось актуализировать условия помощи», — сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что пока в кабмине еще не определились с тем, как выбирать компании, которые могли бы рассчитывать на помощь государства.

Ранее глава Министерства строительства и коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин заявил, что к 2030 году на каждого россиянина должно приходиться по 34 квадратных метра жилья.

Президент России Владимир Путин сказал, что для решения проблемной ситуации с жильем в стране необходимы миллиарды квадратных метров.

Также ранее Путин на Государственном совете заявил, что у российского строительного комплекса есть колоссальный потенциал, его нужно расчистить от бюрократии. По словам президента, нужно развивать строительство и ЖКХ на «принципиально новой технологической базе».

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