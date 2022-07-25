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Euroclear заработала €110 млн на замороженных российских активах

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Leonhard Foeger/Reuters

Компания Euroclear, которая является одним из двух европейских международных центральных депозитариев, заработала €110 млн на замороженных из-за антироссийских санкций активах РФ. Об этом говорится в полугодовом финансовом отчете компании, который опубликован на ее сайте.

Согласно документу, в результате санкций США и Евросоюза, введенных против России, объем денежных средств на балансе Euroclear увеличивался за счет накопления заблокированных купонных выплат и средств, предназначенных для погашения ценных бумаг. В соответствии со стандартным процессом организации, денежные средства инвестируются с целью получения процентного дохода. Так, в первом полугодии процентный доход компании от замороженных активов, которые удерживаются из-за санкций в отношении РФ, составил €110 млн.

В годовом выражении баланс Euroclear вырос на €72 млрд. В результате роста процентных ставок и накопления денежных средств от замороженных российских активов процентный доход достиг отметки в €191 млн. Этот заработок компании на 262% больше показателей, достигнутых ею в прошлые годы.

Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в ЕС заморожено €13,8 млрд активов, принадлежащих российским бизнесменам.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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