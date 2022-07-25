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Цена на газ в Европе взлетела выше $1850 после остановки еще одной турбины «Северного потока»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Цена на газ в Европе на бирже выросла на 4,2% после сообщения об остановке эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя для трубопровода «Северный поток». Такие данные опубликовала лондонская биржа ICE.

Так, стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $1 858 за 1 тыс. куб. м, или €175,5 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Всего с начала дня рост цен на газ составляет порядка 10%.

25 июля «Газпром» объявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Ранее компания Siemens сообщила о готовности обслуживать турбины для поставок газа по «Северному потоку» при наличии соответствующего запроса.

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