СМИ сообщили о страхе Брюсселя из-за «троянского коня» Путина

Брюссель опасается, что Италия может стать «троянским конем» России в Европе после отставки итальянского премьер-министра Марио Драги, пишет обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты El Pais.

«В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина», — говорится в публикации, которую цитирует газета «Известия».

Издание также ссылается на дипломатические источники, согласно которым Италия в последнее время становится местом притяжения «нейтральных теорий».

Брюссель обеспокоен такой позицией, так как Рим зависит от поставок российских углеводородов.