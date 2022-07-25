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Таиланд планирует восстановить прямое авиасообщение с Россией к зимнему сезону

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Jorge Silva/Reuters

Власти Таиланда хотят восстановить массовый турпоток из России к зимнему сезону 2022-2023 года. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на заместителя губернатора по маркетинговым коммуникациям Туристического управления Таиланда Сирипакорна Чиаусамута.

В качестве мер для привлечения российских туристов рассматривается возможность возобновления прямого авиасообщения между двумя странами и сотрудничество банков королевства с российской платежной системой «Мир».

«На встрече шли обсуждения как возможных частот регулярных рейсов из РФ, так и различные варианты постановки чартерных рейсов», – рассказал генеральный директор TEZ TOUR Таиланд Андрей Снетков.

АТОР отмечает, что на днях в зимнем расписании «Аэрофлота» появились прямые ежедневные рейсы Москва — Пхукет на Airbus A330. При этом продажа билетов не была открыта, а официальных заявлений от перевозчика не поступало. Помимо российской авиакомпании, планы по возобновлению авиасообщений в зимнем сезоне есть у таиландской Thai Airways.

Ранее сообщалось о планах восстановить авиасообщение между Россией и Оманом.

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