Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Французская компания Eutelsat и британская OneWeb могут объявить о слиянии 04:22
Экс-руководителей Следственного департамента МВД подвергли дополнительному допросу 04:20
РБК: руководителей бюджетных организаций в РФ могут обязать декларировать доходы 04:07
Четыре мужчины и три женщины пострадали при стрельбе в парке Лос-Анджелеса 04:06
«Известия»: на Bosch подали в суд из-за нарушения прав российских... 03:54
Экс-тренер «Динамо» Силкин об уходе Варелы: ушел и ушел, нужны те, кто будет... 03:46
Глава Гидрометцентра Вильфанд: в Москву к выходным придет прохладная погода 03:39
«Ъ»: размещенные в рязанском ПВР беженцы жалуются на условия... 03:26
Папа Римский принесет извинения за жестокое обращение с коренными народами 03:17
Власти Херсонской области: попытка контрнаступления на регион потерпела крах 03:17
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Власти Энергодара рассчитывают, что Запорожская АЭС перейдет под эгиду Росатома

close
100%
РИА «Новости»

Власти Энергодара рассчитывают, что расположенная в городе крупнейшая в Европе Запорожская АЭС перейдет под эгиду Росатома. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава города Александр Волга.

По его данным, сейчас с объектом – сложная ситуация. Из-за специфики объекта просто взять и передать управление невозможно. Ситуацию контролирует МАГАТЭ. Де-юре станция работает под управлением НАЭК (Национальная атомная энергогенерирующая компания Украины «Энергоатом» ).

По словам Волги, сейчас почти весь город связан с ЗАЭС. Там сейчас работают 11 тысяч человек, многие пенсионеры также были ее работниками.

Запорожская АЭС производила четверть всей электроэнергии на Украине, ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт. Она имеет шесть энергоблоков.

Ранее власти Запорожской области заявили, что ВСУ совершили три атаки БПЛА на насосные станции.

Также сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил повысить оперативность уничтожения над приграничными с Россией регионами беспилотников ВСУ. Также он приказал жестко пресекать обстрелы жилых кварталов в перешедших под контроль российских Вооруженных сил населенных пунктов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть