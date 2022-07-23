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Россияне ощутили сокращение импортного ассортимента еды и напитков в магазинах

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Depositphotos

59% россиян с начала спецоперации России на Украине стали покупать меньше импортных продуктов в продовольственных магазинах из-за отсутствия тех на полках. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекресток» (входит в X5 Group).

По данным опроса, 40% респондентов не могут найти равнозначную альтернативу импортным продуктам во всех категориях, а 15% потребителей не готовы отказываться от зарубежной продукции.

В сети магазинов Metro указали, что дефицит импортной продукции заметен больше всего в категориях алкогольных и безалкогольных напитков, кондитерских изделий, рыбе и морепродуктах, а также в бакалее. Ушедшие товары компания заменила сопоставимыми по качеству товарами альтернативных поставщиков.

Коммерческий директор онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекресток» Елена Матвеева отметила, что новых зарубежных партнеров ретейлеры ищут в Китае, Корее и странах ближнего зарубежья.

По словам партнера One Story Ольги Сумишевской, самая зависимая от импортных поставок категория — это алкогольная продукция. Как пишет «Ъ», объявившие об уходе или приостановке работы в России глобальные алкогольные компании занимали более 60% в импорте виски в стране. В их числе — Diageo (бренды Bell's, Johnnie Walker), Bacardi (Dewar's, William Lawson's), Pernod Ricard (Chivas Regal, Ballantine's, Jameson), Brown-Forman (Jack Daniel's), Beam Suntory (Jim Beam) и другие.

На этой неделе американская корпорация Beam Suntory и шотландская Edrington объявили о продаже совместного предприятие по производству алкогольных напитков Maxxium Russia. Корпорации производят бурбон Jim Beam, виски Macallan и The Famous Grouse, текилу Sauza, виски-бурбон Maker's Mark.

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