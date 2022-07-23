Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Основатель лиги АСА ворвался в клетку и остановил бой, посчитав его договорным 08:18
В России разработали портативный метод выявления диабета по выдыхаемому воздуху 08:06
Чемпионке мира Бутырской отказали в заселении в гостиницу в Финляндии 08:06
Сенатор Абрамов: рубль может вернуться к прежнему курсу до конца года 07:51
FP: посольства США в африканских странах столкнулись с нехваткой сотрудников 07:47
В Тольятти участковый застрелил поднадзорного, защищая себя и сотрудницу ФСИН 07:34
В Крыму рассказали о преодолении последней блокады со стороны Украины 07:26
Усман Нурмагомедов одержал победу над американцем Гонсалесом на Bellator 283 07:08
В Москве в субботу ожидается до +30°С 06:59
СК проверит жителей Приморья, устроивших самосуд над избившими старушку подростками 06:54
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Четыре судна грузят в порту Бердянска для отправки более 100 тыс. тонн зерна

close
100%
Vadim Ghirda/AP

Отгрузка более 100 тыс. тонн зерна зерна на внешние рынки запланирована из порта Бердянска. Сейчас там осуществляется загрузка на четыре крупнотоннажных сухогруза, заявил ТАСС член главного совета администрации области Владимир Рогов.

«Суда находятся на рейде, сейчас идет подготовка, их загрузка, объемы свыше 100 тыс. тонн готовятся к отправке на внешний рынок. Это четыре больших крупнотоннажных сухогруза», — сообщил он.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали в Стамбуле соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. От России и Турции подпись под документом поставили главы Минобороны Сергей Шойгу и Хулуси Акар. От Украины — министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна имеет в наличии зерно на сумму около $10 млрд. В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить до пяти миллионов тонн зерна в месяц.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть