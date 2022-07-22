Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Не могу сказать ничего плохого о русских»: чешский хоккеист об отъезде... 19:56
В Банке России посчитали недопустимым автоматическое согласие на запросы... 19:51
МИД Словении сожалеет о включении страны в список недружественных России... 19:47
Жителя Белгорода, который на спор застрелил знакомого, отдадут под суд 19:47
Житель Уфы упал в колодец и просидел в нем два дня 19:44
В Купянске двух мужчин задержали по подозрению в подготовке диверсии 19:42
Выходец из России прикрепил к роботу-собаке пистолет-пулемет 19:41
В ДНР объяснили снижение темпов наступления в Донбассе 19:40
Главный тренер «Крыльев» Осинькин описал диагноз Пиняева словами... 19:37
WSJ: власти США отказываются отправлять Киеву запрошенные БПЛА 19:36
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В «Метриуме» предсказали рост спроса на льготную ипотеку в России в третьем квартале на 70%

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России по итогам июля — сентября спрос на льготную ипотеку может вырасти на 60-70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом изданию «Известия» рассказал директор департамента ипотечных программ и банковского кредитования компании «Метриум» Дмитрий Веселков.

Ранее 22 июля президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7%.

По словам Веселкова, выводы об эффективности снижения ставки по выдаче кредитов для покупки жилья на льготных условиях можно будет сделать по итогам июля. Однако он отметил, что уже сейчас наблюдается рост числа заявок на такие кредиты.

Управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова отметила, что большинство банков уже снизили ставки до необходимого уровня, и это ожидаемо подстегнуло спрос со стороны заемщиков.

В этот же день сообщалось, что крупные российские банки намерены снизить ставки по ипотечным кредитам в августе после снижения ключевой ставки Банка России на 1,5 процентных пункта до 8% годовых.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть