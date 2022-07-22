Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Зюганов пожаловался, что не был в отпуске 8 лет 15:23
Сенаты Чехии и Польши приняли резолюции в поддержку Тайваня 15:21
CNN: в Белом доме не понимают, где Байден заразился COVID-19 15:21
Правительство Чада запретило молодым девушкам покидать страну 15:18
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки нефтегазовых месторождений России 15:16
РЕН: мошенники получили доступ к переписками замглавы Минэнерго Сниккарса 15:16
Дом моды Louis Vuitton продает набор носков за $1990 15:14
Волгоградцы обнаружили тело зарезанного мужчины рядом с детской площадкой 15:14
В Оренбургской области полуторагодовалый ребенок скончался после госпитализации 15:12
Певица Зарубина раскритиковала идею эксгумировать тело Градского из-за наследства 15:11
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Шольц считает Россию ненадежным поставщиком газа

close
100%
Markus Schreiber/AP

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что считает РФ ненадежным поставщиком газа. Об этом передает ТАСС.

«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал» или «Северный поток», — уточнил он.

По словам Шольца, технически никогда не было бы проблемой исполнить все обязательства поставщика, имеющихся на стороне России.

Также Шольц подтвердил сообщения о покупке кабмином ФРГ 30% акций энергоконцерна Uniper. Соответствующие договоренности подписали акционеры компании и правительство Финляндии.

Ранее стало известно, что в Германию вновь начал поступать газ по «Северному потоку». Об этом информировало агентство DPA со ссылкой на представителя компании – оператора Nord Stream AG.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть