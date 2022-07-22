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Путин поручил декриминализовать ряд нарушений бизнеса

Путин поручил внести в закон случаи декриминализации для бизнеса

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Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду внести изменения в законодательство, предусматривающих полную или частичную декриминализацию некоторых нарушений в предпринимательской сфере. Об этом говорится в перечне поручений по итогам XXV Петербургского международного экономического форума, список опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что декриминализация коснется отдельных деяний, за совершение которых не предусмотрено лишение свободы. Например, за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, лицензии или аккредитации.

Доклад по теме необходимо подготовить до 1 октября. Ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

В марте члены партии «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об амнистии для предпринимателей, впервые приговоренных к лишению свободы за ряд преступлений небольшой и средней тяжести в сфере экономики. По мнению законотворцев, это позволит улучшить деловой климат и сделает ведение бизнеса более привлекательным.

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