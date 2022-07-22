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В Сбербанке заявили, что новые санкции ЕС не повлияют на работу банка в России

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Depositphotos

Включение Сбербанка в седьмой пакет санкций Евросоюза против России не повлияет на работу регулятора внутри России. Об этом сообщается в Telegram-канале Сбербанка.

«Санкции не повлияют на работу банка внутри страны. Мы работаем в штатном режиме с учетом уже действующих ограничений. И продолжим работать дальше», — говорится в сообщении.

21 июля Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России.

В санкционные списки попали 57 физических и юридических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург), полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка и другие. Также под санкции попали Сбербанк, Россотрудничество, фонд «Русский мир» и движение «Юнармия».

Также был введен запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу российского золота.

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Санкции против России
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