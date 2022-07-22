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Назван топ стран по спросу россиян на зарубежную недвижимость

Tranio: россиян интересует приобретение недвижимости в Турции, Испании и ОАЭ

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AP

За первое полугодие 2022 года спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос на 61%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международного брокера недвижимости — компании Tranio.

Самыми популярными странами для покупки жилья стали Турция, Испания и ОАЭ. Годом ранее россиян интересовали такие направления как Испания, США и Греция, а также Германия.

При этом снижение числа заявок от россиян в первые шесть месяцев этого года было зафиксировано в Соединенных Штатах, Швейцарии, Канаде, Германии и Великобритании.

Целью покупки недвижимости за рубежом россияне называют получение гражданство или ВНЖ. Второй по популярности ответ — приобретение жилья для отдыха, а третий — покупка под аренду или будущий переезд.

Отмечается, что в программе «золотых паспортов» (предоставление гражданства в обмен на инвестиции) лидирует Турция, а для ВНЖ чаще выбирают Дубай, Грецию, Португалию и Италию. Недвижимость для отдыха и сдачи в основном покупают в Испании, США, Дубае, Великобритании, на Кипре и в Черногории. Жилье для будущего переезда смотрели в Германии.

Ранее «Газета.Ru» писала, где за границей купить квартиру по цене московской двушки.

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