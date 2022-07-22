Украина рассчитывает получить в июле от партнеров $3 млрд

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в июле Киев рассчитывает получить от западных партнеров $3 млрд финансовой помощи, передает ТАСС.

Кроме того, до конца года Украина может получить $16-17 млрд, указал Марченко.

По словам министра, в июне Украина получила $4,4 млрд финансовой помощи, всего же с конца февраля — около $13 млрд.

Ранее немецкое издание Die Welt подсчитало, что Украина получает все меньше военной и финансовой помощи со стороны международного сообщества. По информации издания, исследования Кильского института мировой экономики показывают значительное сокращение поддержки на фоне ухудшения положения украинских сил в Донбассе и отсутствия стабильности в финансировании бюджета республики.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Ряд стран, в том числе США, Великобритания и ФРГ, стали оказывать Киеву военную и финансовую помощь.

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