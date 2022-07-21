Инвестиционный банкир из Франции Филипп Виллен написал в своей статье для издания Le Figaro, что европейские политики, продвигая санкции против России, ведут Запад к гибели.

Он выразил возмущение тем, что власти стран, вводя «невиданные санкции против важнейшей страны-поставщика, а именно России», не обсудили этот вопрос со своими избирателями и представителями бизнеса.

Банкир обратил внимание, что энергоресурсы уже подорожали, что привело к увеличению расходов на отопление и транспорт для населения. Предприятия также фиксируют рост своих расходов.

Виллен также заявил, что чиновники Европейского Центрального банка лгут. По его словам, они представляют ситуацию, будто инфляция в Евросоюзе «вызвана перегревом вследствие проведения недостаточно жесткой монетарной и бюджетной политики».

При этом банкир рассчитывает, что шоковое снижение уровня доходов в ЕС позволит открыть политические дебаты, на которых граждане и бизнес бросят вызов политике «слепых еврократов», которые ведут Запад «к гибели своей наглой ложью».

Ранее публицист и телекомментатор по экономическим вопросам Стивен Мур заявил, что «неконтролируемое правительство и неконтролируемый долг» приведет США к краху.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.