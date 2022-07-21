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Зеленский лишился прав на принадлежавшие ему товарные знаки в России

Юрист Башилов заявил, что Зеленский утратил в РФ права на товарные знаки «Сваты» и «Квартал 95»

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры», кандидат юридических наук Борис Башилов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский утратил права на принадлежавшие ему товарные знаки в России: «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика». Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский подал заявки на регистрацию прав в 2012 году. В 2019 году он передал их ООО «Закупивэльни ришэння» («Закупочные решения». — «Газета.Ru»), которая, по информации автоматизированной системы детальной проверки контрагентов «КонтурФокус», занимается консультированием по вопросам коммерциализации деятельности и управления.

Как указал специалист, если срок охраны товарного знака истек, подать заявку на регистрацию такого же товарного знака может любое лицо. Однако она должна соответствовать требованиям закона, отметил он.

«В частности предлагаемое на регистрацию обозначение не должно быть сходно до степени смешения с действующими товарными знаками», — сказал Башилов.

Согласно данным базы Роспатента, в РФ товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика» были выданы на продукты почти всех видов. Речь идет о мясе, рыбе, курице, продуктов переработки из них, молочных продуктах всех видов, сладостях, алкогольных напитках и т. д. Также данные товарные знаки были зарегистрированы для осуществления деятельности почти во всех сферах образовательных процессов, развлекательных и рекламных мероприятиях.

«Сваты» — популярный в России украинский сериал, производства студии «Квартал 95». Зеленский, который является сооснователем «Квартала 95», покинул бизнес после того, как был избран главой государства. «Рассмеши комика» — юмористическое развлекательное шоу на украинском телевидении.

Ранее сообщалось, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат и квартиру Зеленского в поселке Ливадия в Ялтинском районе.

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