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В России предложили увеличить сумму возврата налога с покупки жилья

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В России предложили увеличить лимит, с которого делается имущественный налоговый вычет при покупке жилья. По нынешним правилам возвращается 13% максимум с 2 млн рублей — 260 тыс. руб. Соответствующую инициативу премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и в Минфин направила федеральная компания «Этажи», пишут «Известия», ссылаясь на документ.

Директор компании Ильдар Хусаинов в беседе с изданием отметил, что последний раз лимит увеличивали еще в 2008 году (с 1 млн до 2 млн руб.), однако с того времени жилье в России в среднем подорожало на 124% (только с марта 2020 года — на 52%). В связи с этим лимит целесообразно увеличить до 6 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и некоторых северных и дальневосточных городах с более высокой средней стоимостью «квадрата», указал он. Для остальных же регионов предложили повысить сумму до 4 млн руб. Тогда выплаты с 6 млн увеличатся до 780 тыс. руб., с 4 млн — до 520 тыс.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина, аппарат правительства РФ получило письмо, оно отправлено для проработки в Минфин. В министерстве заявили, что им поступило обращение, предложения рассмотрят в установленном порядке.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал изданию, что поддерживает данную инициативу. По его словам, необходимо делать все, для того чтобы повысить уровень доступности жилья для россиян, «создавать любые благоприятные условия».

Также депутат выразил мнение, что следует упростить оформление налогового вычета.

Ранее сообщалось, что в Госдуму планируют внести законопроект, согласно которому самозанятые смогут получить имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости.

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