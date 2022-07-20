В Германии потребовали запустить «Северный поток — 2»

Читатели немецкой газеты Die Welt потребовали правительство запустить поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 2».

Так читатели газеты отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, который напомнил, что газопровод заморозили по инициативе Германии, хотя он был готов к работе.

В комментариях к материалу пользователи призвали «остановить политику» и запустить «Северный поток — 2», так как речь идет об экономической и социальной безопасности страны.

Ранее Путин предложил увеличить поставки российского газа в Европу, запустив «Северный поток — 2».

До этого Минэкономики ФРГ заявляло, что сценарий использования «Северного потока — 2» не актуален.