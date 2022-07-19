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Bloomberg написал, что Германия проверит поставки газа по «Северному потоку» 25 июля

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Global Look Press

В правительстве Германии хотят подождать до понедельника, 25 июля, чтобы определить, были ли восстановлены поставки газа по «Северному потоку» после завершения плановых работ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию источника.

«Согласно плану, работы на «Северном потоке» завершатся в четверг, но будет рано говорить о том, что поставки полностью прекратились», — написало агентство.

В Bloomberg отметили, что пауза в четыре дня отсрочит «любые политические шаги», которые может совершить Берлин для борьбы с энергетическим кризисом в стране.

Обе нитки «Северного потока» остановили на плановое техническое обслуживание 11 июля. Трубопровод должен снова заработать 21 июля.

14 июня «Газпром» сообщил, что был вынужден сократить поставки газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата газоперекачивающего агрегата компанией Siemens после ремонта в Канаде. Задержка произошла из-за санкций Оттавы против Москвы.

Ранее 19 июля Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал падение европейских экономик на 6% в случае отключения российского газа.

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