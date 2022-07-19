Компания Softline намерена разделить бизнес в России и за ее пределами

Поставщик решений для IT и цифровой трансформации компания Softline рассчитывает продолжить разделение российской и нероссийской частей бизнеса. Об этом сообщили представители организации на официальном сайте.

Предполагается, что изменения в бизнес-процессах произойдут, когда будут получены все регуляторные одобрения, в том числе одобрение акционеров компании.

«Softline, зарегистрированный на Кипре глобальный поставщик решений для цифровой трансформации и информационной безопасности, а также услуг, сегодня объявляет о своем намерении продолжить разделение российской и нероссийской частей бизнеса после получения всех требуемых регуляторных одобрений, включая одобрение акционеров компании», — уточнили в IT-компании.

Новость об изменениях — результат изучения существующих возможностей по изменению структуры активов группы.

Ранее стало известно, что ульяновская IT-компания разработала проекты, способные заменить зарубежные аналоги.

Также IT-компания «Т1 Консалтинг» заменила службу поддержки ушедшего из России разработчика SAP.