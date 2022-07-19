Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Эксперты HotCars перечислил самые ненадежные японские автомобили 15:19
ДНР: после удара украинских военных повреждения получила диспетчерская шлюза ГЭС 15:18
Китайская компания CAS Space договорилась развивать космический туризм с турфирмой 15:17
Жигалова рассказала, зачем Лепс решил купить права на песни Шатунова 15:14
Посольство РФ запросило у Индии разъяснений в связи с задержанием... 15:12
Владельцев Ethereum предупредили о скором падении после рекордного роста 15:11
В Британии лабрадор взял на воспитание 15 утят 15:11
Samsung опубликовала секретное послание-головоломку для своих фанатов 15:10
Курс доллара на Мосбирже снизился до 55 рублей 15:06
Гендиректор «Спартака» Мележиков попросил прощения у скончавшегося Ярцева 15:05
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Компания Softline намерена разделить бизнес в России и за ее пределами

close
100%
Depositphotos

Поставщик решений для IT и цифровой трансформации компания Softline рассчитывает продолжить разделение российской и нероссийской частей бизнеса. Об этом сообщили представители организации на официальном сайте.

Предполагается, что изменения в бизнес-процессах произойдут, когда будут получены все регуляторные одобрения, в том числе одобрение акционеров компании.

«Softline, зарегистрированный на Кипре глобальный поставщик решений для цифровой трансформации и информационной безопасности, а также услуг, сегодня объявляет о своем намерении продолжить разделение российской и нероссийской частей бизнеса после получения всех требуемых регуляторных одобрений, включая одобрение акционеров компании», — уточнили в IT-компании.

Новость об изменениях — результат изучения существующих возможностей по изменению структуры активов группы.

Ранее стало известно, что ульяновская IT-компания разработала проекты, способные заменить зарубежные аналоги.

Также IT-компания «Т1 Консалтинг» заменила службу поддержки ушедшего из России разработчика SAP.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть