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Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 56 рублей

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Курс доллара во время валютных торгов на Московской бирже во вторник, 19 июля, опустился ниже 56 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на торги Мосбиржи, начавшей работу.

Данных показателей американская валюта на торгах достигла впервые с 5 июля текущего года.

Согласно информации на 10.04 мск, курс доллара становился ниже на 0,62% — до 55,99 руб. Спустя 5 минут, к 10.09, курс продолжил снижаться до 0.,71%, установившись в районе 55,94 руб.

В свою очередь курс евро снижался на 0,17%, до 57,05 руб.

Ранее аналитик Валерий Емельянов рекомендовал положить валюту на депозит или обменять ее на юани.

Также экономист Григор Сарийски информировал, что низкий курс евро, который впервые с 2002 года опустился ниже стоимости американского доллара, катастрофически повлияет на экономики Евросоюза (ЕС) и США, но будет выгоден для России и уже принес ей больше денег.

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