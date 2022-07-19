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Российские пенсионеры получат прибавку

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

С 1 августа будут проиндексированы пенсии работающим и неработающим пенсионерам. По информации «Известий», у работающих пенсионеров, получающих дополнительные баллы за страховые отчисления, пенсии увеличатся на 314,07 руб.

Пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы придет прибавка к страховой пенсии. Повышение пенсий коснется 7,3 млн российских граждан.

Прибавки пенсий не будет у лиц, получающих социальную и государственную пенсию, потому что у них фиксированные выплаты. Будут также проиндексированы военные пенсии. Они будут сделаны по аналогии с выплатами для неработающих пенсионеров.

Партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева уточнила, что индексация затрагивает работающих пенсионеров, у которых есть на счету неучтенные пенсионные баллы.

Таким образом прибавку к пенсии получат закончившие в минувшем году трудовую деятельность. Ее размер зависит от количества баллов и срока выхода на пенсию.

До 1 октября пенсионерам-бывшим сотрудникам ОВД сделают прибавку на 19,5 %. Также пенсии ветеранов Великой Отечественной войны станут на 15,5 % больше. Денежное пособие для военных в отставке вырастет на 4 %. Индексирование пенсий произойдет автоматически, беззаявительно.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 июня на 10% пенсий военных пенсионеров. Закон определяет порядок прохождения службы военнослужащих, признанных негодными или ограниченно годными и награжденных государственными наградами за участие в боевых действиях, а также ветеранов боевых действий.

В середине июля Путин подписал закон о формировании единого Фонда пенсионного и социального страхования за счет объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования РФ (ФСС). Реформа проводится в рамках проекта по созданию в стране социального казначейства. Под его основу ляжет цифровая платформа, которая объединит все действующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство получит возможность централизованно управлять всеми социальными выплатами, обеспечивать ими граждан максимально оперативно.

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