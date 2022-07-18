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В России вырос объем выдачи ипотеки

«Известия»: объем выдачи ипотеки в июне вырос на 68%

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В России начал восстанавливаться рынок ипотеки — число новых кредитов на покупку жилья выросло с 32,9 тыс. в мае до 57,5 тыс. в июне, пишут «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

По данным бюро, в июне объемы выдачи ипотеки увеличились на 68%, до 219,15 млрд руб. Средний размер нового жилищного кредита снизился на 4% — до 3,8 млн руб. При этом весной показатели рынка жилищного кредитования резко сократились. В апреле их стало в четыре раза меньше по сравнению с мартом, россияне во втором месяце весны взяли 39,1 тыс. займов, а в мае еще меньше — 32,9 тыс.

В июне в топ-5 регионов по объемам ипотечного кредитования вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Объем выдачи быстрее всего рос в Алтайском крае (+153%), Самарской и Челябинской областях (+136% и +129% соответственно), а также в Пермском крае (+117%).

Несмотря на рост ипотечного рынка в июне по сравнению с маем, в годовом выражении показатели стали меньше. Так, за первые полгода в 2022 году банки выдали 514,30 тыс. ипотечных кредитов, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а объемы выдачи сократились на 32% — до 1,77 трлн руб.

Ранее сообщалось, что в России начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи.

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