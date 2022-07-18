Продажи товаров по скидкам в магазинах стали рекордными с начала года

Доля промо (скидок) в продажах магазинами продуктов и товаров повседневного спроса (FMCG) в денежном выражении, резко сокращавшаяся с февраля-марта этого года, восстановилась. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Так, в начале июля показатель достиг 48%, что стало новым недельным максимумом 2022 года. Положительный сдвиг наблюдается на фоне укрепления рубля и необходимости поддерживать спрос после снижения ажиотажа среди покупателей.

Директор по работе с ретейлом «NielsenIQ Россия» Константин Локтев рассказал, что резкое снижение продаж FMCG со скидками помогало ретейлерам качественнее контролировать торговлю во время ажиотажа и управлять запасами товаров. Это положительно отразилось и на финансовых показателях ряда сетей.

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» (включает «Май», «Орими Трэйд» и др.) Рамаз Чантурия заявил, что укрепление рубля приводит к росту доли промо, компании таким образом стремятся нарастить долю рынка. Но при этом утверждать об окончательном возврате промо на прежние уровни преждевременно, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что 46% россиян не ходят в магазины и совершают все покупки в интернете.