Экс-сотрудник Белого дома Фурман: риск рецессии в США высок

Бывший председатель совета экономических консультантов при Белом доме Джейсон Фурман заявил, что риск рецессии в США на данный момент выше обычного, она, безусловно, возможна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

«Она, безусловно, возможна. Безусловно, более вероятна, чем обычно, риски гораздо выше, чем обычно», — заявил Фурман.

Он добавил, что в текущий момент ситуация в экономике Соединенных Штатов не ясна, и, «похоже, ВВП США упал» в первой половине года.

Таким образом он ответил на вопрос о том, вероятна ли рецессия в Штатах.

Фурман подчеркнул, что в стране сейчас растет количество новых рабочих мест, банки продолжают выдавать кредиты, а граждане – тратить свои деньги.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо в эфире телеканала ABC News заявила, что не видит оснований для «серьезной рецессии» в экономике страны, однако предупредила о риске замедления ее роста.

Она отметила, что американская экономика на протяжении последних 1,5 года росла «беспрецедентно высокими темпами» — на уровне 5-6%.