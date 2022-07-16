В Совфеде заявили, что попытки США увеличить добычу нефти на Ближнем Востоке провалились

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила о провале попыток США увеличить объемы добычи нефти на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Попытки [президента США Джо — «Газета.Ru»] Байдена заставить Восток играть по «американским правилам» провалены. Американский план необходимости увеличения экспорта нефти для снижения мировых цен сыграл на руку России: со второго квартала этого года Саудовская Аравия значительно увеличила экспорт российской нефти, а Эр-Рияд использовал эти поставки для покрытия нужд внутреннего рынка», — рассказала Ковитиди.

По ее словам, действия США привели к увеличению объемов экспорта саудовской нефти в том числе американским потребителям. При этом участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива не поддержали стремления Байдена «открыть антироссийский фронт на Востоке».

Ранее экономический обозреватель Financial Times Мартин Сандбу назвал идею ограничить цены на нефть из России плохой. По словам обозревателя, решение ограничить цены на российскую нефть может лишь подчеркнуть глобальную зависимость от этого ресурса.