Обозреватель FT назвал идею ограничить цены на российскую нефть плохой

Экономический обозреватель Financial Times Мартин Сандбу назвал идею ограничить цены на нефть из России плохой.

По словам обозревателя, решение ограничить цены на российскую нефть может лишь подчеркнуть глобальную зависимость от этого ресурса. Если сдерживать цены на энергоносители, то может исчезнуть рыночное равновесие.

«Те, кто покупает и продает нефть, стремясь подзаработать, котируют нефть марки Brent на сегодняшний день примерно в 98 долларов и около 90 долларов с поставкой в декабре или январе. Таким образом, они либо не согласны с правительством США в том, что санкции ЕС повлияют на мировой нефтяной рынок, либо, что более вероятно, уже просчитали все последствия», — пишет Сандбу.

Ранее Сандбу в колонке для Financial Times заявлял, что Вашингтон на прошедшем саммите «Большой семерки» (G7) попытался запугать Евросоюз, чтобы установить потолок цен на российскую нефть. США заставили ЕС в итоговом коммюнике в той или иной форме упомянуть о возможности установить лимит на стоимость топлива.