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Руководители Всемирного банка, ВТО и МВФ призвали ослабить торговые ограничения

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Пандемия коронавируса, проблемы с цепочками поставок и последствия специальной военной операции России на Украине значительно нарушили функционирование рынков продовольствия, топлива и удобрений. Об этом говорится в совместном заявлении глав Всемирного банка, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Международного валютного фонда (МВФ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвида Бисли и Всемирной торговой организации (ВТО).

По данным ВПП, 345 млн жителей 82 стран могут столкнуться с нехваткой продовольствия. Ситуация ухудшилась из-за того, что порядка 25 государств приняли решение ограничить экспорт продовольствия. В результате удобрения за последний год подорожали в два раза, говорится в заявлении.

Главы организаций предлагают следующие меры для недопущения ухудшения кризиса: поддержка сферы торговли и международных поставок продовольствия; быстрая помощь уязвимым слоям населения; расширение производства; вложение средств в сельское хозяйство.

Ранее сообщалось, что глава Всемирного банка призвал ослаблять мировые торговые ограничения.

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