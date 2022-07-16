FT: Украина пригрозила западным банкам исками из-за связей с российской нефтью

Правительство Украины потребовало от европейских и американских банков прекратить связи с компаниями, торгующими российской нефтью, сообщает газета Financial Times.

В противном случае Киев пообещал запретить им будущее финансирование восстановления страны, а также пригрозил им исками в Международный уголовный суд (МУС).

По словам советника президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олега Устенко, подобные предупреждения были направлены руководителям американского банка JPMorgan Chase Джеймсу Даймону и британской финансовой группы HSBC Ноэлю Куину.

В материале газеты добавляется, что в письмах, которые были направлены в американский банк Citigroup и французскую финансовую группу Credit Agricole, Киев просит перестать финансировать компании, торгующие и транспортирующие российскую нефть, а также продать свои доли в российских нефтегазовых компаниях.

В интервью FT Устенко рассказал, что украинский Минюст намерен подать иски против банков в МУС после завершения нынешнего конфликта, и что спецслужбы страны уже собирают информацию о поддержке западными финансовыми корпорациями российской нефтегазовой промышленности.

Financial Times уточняет, что МУС может привлечь к суд только физические лица в этих структурах.

Ранее сообщалось, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа понизится до $53 за тонну.