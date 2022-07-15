«Ъ»: производитель замороженных продуктов Hortex продал бизнес и ушел из России

Польский производитель замороженных овощей, фруктов и смесей Hortex ушел из России и продал свое российское подразделение. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Hortex продал 100% долей своего российского отделения «Ортика фрозен фудс» группе компаний «Агама», которая занимается производством и поставками рыбы, пишет издание со ссылкой на источник на рынке.

Как считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, выход Агамы» в другой сегмент рынка будет оправданным, так как размер приобретаемого актива не настолько значителен по сравнению с уже действующим бизнесом, чтобы создать сложность в управлении после поглощения.

По словам управляющего директора «Ягоды Карелии» Александра Самохвалова, у «Агамы» есть необходимые мощности, а, получив российский бизнес Hortex, группа сможет расширить ассортимент выпускаемой продукции и освоить новые виды производства. Он также утверждает, что Hortex еще до кризиса планировал уйти с российского рынка и искал покупателей.

Ранее датский производитель конструкторов Lego решил прекратить коммерческую деятельность в России.