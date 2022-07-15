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Reuters: Саудовская Аравия удвоила импорт российского топлива

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Агентство Reuters со ссылкой на рыночные данные и комментарии трейдеров написало, что объем импорта Саудовской Аравией российского топлива за период апрель - июнь 2022 года вдвое превысил аналогичный показатель прошлого года.

В апреле — июне 2021 года королевство импортировало порядка 320 тыс. тонн топлива из России. В 2022 году – уже 647 тыс. тонн.

Минэнерго обоих стран отказались комментировать такой рост, пишет издание.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цены на энергоносители, в том числе нефть, стали расти из-за просчетов западной энергетической политики.

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