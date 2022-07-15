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Путин подписал закон о минимальных границах «дробления» долей в праве собственности жилья

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Depositphotos

Президент России Владимир Путин подписал закон о минимально возможных границах «дробления» долей в праве собственности. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает РИА «Недвижимость».

Устанавливаются минимально возможные границы «дробления» долей в праве собственности - в перерасчете в метры. Поправки будут внесены в Жилищный кодекс.

По новому закона, доля не может быть меньше шести квадратных метров на каждого сособственника.

Внесены поправки в Семейный кодекс, которые предоставляют право суду изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе тогда, когда один из них совершал без необходимого в силу закона согласия другого сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях.

Таким образом при разводе необходимость признавать в суде сделку недействительной отпадает. если «выясняется, что один из супругов продал квартиру без согласия второго». При дележе квартиры достаточно доказать, что сделка была совершена без его согласия.

Ранее член коллегии адвокатов Pen&Paper Екатерина Токарева рассказала, от кого чаще всего поступают жалобы на незаконную перепланировку. По ее словам, доносчиков можно разделить на тех, которые, действительно, пострадали от противозаконного ремонта, и тех, которые пытаются свести счеты с нарушителем. Она добавила, что банки и оценщики, которые зачастую знают о незаконной перепланировке, редко передают эту информацию в жилинспекцию.

Также юрист объяснил, чем опасна дарственная для пенсионеров.

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