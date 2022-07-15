Путин подписал закон о минимальных границах «дробления» долей в праве собственности жилья

Президент России Владимир Путин подписал закон о минимально возможных границах «дробления» долей в праве собственности. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает РИА «Недвижимость».

Устанавливаются минимально возможные границы «дробления» долей в праве собственности - в перерасчете в метры. Поправки будут внесены в Жилищный кодекс.

По новому закона, доля не может быть меньше шести квадратных метров на каждого сособственника.

Внесены поправки в Семейный кодекс, которые предоставляют право суду изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе тогда, когда один из них совершал без необходимого в силу закона согласия другого сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях.

Таким образом при разводе необходимость признавать в суде сделку недействительной отпадает. если «выясняется, что один из супругов продал квартиру без согласия второго». При дележе квартиры достаточно доказать, что сделка была совершена без его согласия.

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