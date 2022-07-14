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Самого богатого человека Украины перестали считать олигархом

Министр юстиции Украины Малюська заявил, что Ахметова больше нельзя считать олигархом

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Ирина Александрова/РИА «Новости»

Богатейший бизнесмен Украины Ринат Ахметов больше не соответствует критериям, по которым его можно было отнести к олигархам. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, слова которого приводит РБК.

Forbes оценивает состояние Ахметова за 2021 год в $7,6 млрд, а Real Time Billionaires Forbes — $4,3 млрд.

Министр пояснил, что в отношении предпринимателя перестали действовать сразу два критерия — участие в политической жизни страны (после того, как его бизнес-партнер Вадим Новинский сложил мандат депутата) и влияние на медиасферу (после отказа от лицензий на телетрансляции «Медиа Группы Украины»).

«Он никогда не хотел попасть в список олигархов, был решительно настроен. Последнее его заявление — это как раз признак того, что свое мнение он не изменил, и он считает этот закон опасным и не хотел бы туда попадать», — пояснил Малюська.

Ахметов ранее заявил, что его медиагруппа откажется в пользу государства от всех лицензий телеканалов и печатных медиа. Он пояснил, что такое решение связано с вступлением в силу закона «об олигархах».

Согласно закону, для того, чтобы быть признанным олигархом, достаточно участвовать в политической жизни Украины, иметь существенное влияние на СМИ или быть конечным бенефициаром субъекта хозяйствования, занимающего монопольное положение на общегосударственном рынке. Под действие закона подпадут также те, чья подтвержденная стоимость активов превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. В настоящее время эта сумма составляет 2,27 млрд гривен (более $85 млн).

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