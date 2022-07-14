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Захарова связала судьбу «Северного потока» с решениями стран Запада

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Дальнейшая работа трубопровода «Северный поток» будет зависеть от действий партнеров России. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Что касается работы газопровода в будущем, то многое будет зависеть от наших партнеров как в плане спроса на газ, так и недопущения негативного влияния нелегитимных ограничительных мер, односторонних санкций на его функционирование», — сказала дипломат.

Захарова напомнила, что на ситуацию с ремонтом нужной для газопровода «Северный поток» турбины Siemens в Канаде повлияли антироссийские санкции. В середине июня в Siemens подтвердили, что не могут вернуть агрегат для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде из-за санкций Оттавы против Москвы.

В ответ на вопрос о причинах приостановки прокачки газа по газопроводу представитель МИД России сказала, что речь идет о плановых профилактических работах, они будут осуществляться с 11 по 21 июля.

Ранее 14 июля президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, согласно которому прекращение подачи газа по трубопроводу «Северный поток» является частью «гибридной войны». По его словам, решение «начать обрезать связи» приняла Россия.

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