Токаев объявил выговоры министрам за просчеты по обеспечению сахаром

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в республике прослеживается замедление темпов роста сельхозпроизводства, в результате он объявил выговоры ряду чиновников. Об этом сообщает ТАСС.

Замечания по своей работе получили заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, а также министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

«Производство сливочного масла сократилось на 12%, обработанного молока — на 7,5%, сахара — на 5,6%, сыров — на 3%. В то же время объемы импорта выросли на 22%», — отметил Токаев в ходе заседания правительства.

Также Токаев подчеркнул, что ввоз молока в Казахстане увеличился на 17%.

Ранее стало известно, что Россия рассматривает проекты строительства газовой генерации в Казахстане.

Также Токаев заявлял о необходимости разнообразия поставок нефти из Казахстана.