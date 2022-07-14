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Замглавы МИД РФ Вершинин: препятствий со стороны России вывозу зерна Украины нет

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РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, отвечая на вопрос о переговорах в Стамбуле, заявил, что никаких препятствий со стороны России вывозу украинского зерна нет. По его словам, это украинская сторона должна разминировать порты под своим контролем, пишет ТАСС.

«МИД России вместе с другими ведомствами представлен на встрече в Стамбуле. Идут консультации о том, как обеспечить вывоз украинской пшеницы морем», — разъяснил журналистам российский представитель. Проблем с этим быть не должно, уточнил Вершинин. «Мы на самом высоком уровне публично заявляли, что никаких препятствий с нашей стороны вывозу нет», — добавил дипломат.

Наряду с этим CNN пишет, что первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что очередь барж, ожидающих отправки вверх по реке Дунай и погрузки зерна в одном из речных портов Украины, займет несколько недель.

«Очередь из около 90 барж сформировалась в районе реки Дунай за несколько месяцев и будет продолжаться еще несколько недель», — сказал Высоцкий.

По словам замминистра, до начала спецоперации, 80% украинского зерна на экспорт отгружалось из черноморских портов страны.

Высоцкий сказал, что на подконтрольных Украине территориях уже началась уборка урожая, и первым урожаем должен быть собран озимый ячмень.

«Его уже собирают даже в северных регионах», — сказал он. «Урожайность [озимого ячменя] немного ниже, чем в прошлом году, но прошлогодний урожай был рекордным».

«В целом урожайность в этом году выше, чем в среднем за пять лет», — добавил он.

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