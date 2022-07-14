Минфины США и Украины обсудили установление предела цены на российскую нефть

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо и глава украинского минфина Сергей Марченко обсудили установление предельной цены на российскую нефть, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американское ведомство.

«Замминистра Адейемо и министр Марченко обсудили прогресс, достигнутый на пути к установлению предела цены на российскую нефть», — сказали в пресс-службе.

Ранее Соединенные Штаты призвали Китай и Индию присоединиться к сделке по установлению «потолка» цен на российскую нефть. Об этом на спецбрифинге о введении санкций против России завила помощник госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери.

По ее словам, США видят в ограничении цен на российское сырье возможность для Китая и Индии сделать что-то в международных интересах, чтобы меньше платить за импорт энергоресурсов. Также, по мнению Монтгомери, в результате введения «потолка» стоимости может стабилизироваться глобальный нефтяной рынок.

Во второй половине июня сообщалось, что Китай увеличил поставки сырой нефти из России до рекордных показателей в 1,98 млн баррелей в сутки. Россия продает нефть китайцам с огромными скидками на фоне западных санкций, до 20-30% от стоимости.