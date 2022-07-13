В МЭА назвали «сюрпризом» рост добычи российской нефти в июне

Общий объем добычи российской нефти и конденсата вырос на 490 тыс. баррелей в сутки и достиг 11,07 млн баррелей в сутки, что всего на 330 тыс. баррелей в сутки меньше, чем до начала российской специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), передает РИА «Новости».

«Мы ожидаем, что в июле добыча нефти в России снизится вместе с ожидаемым уменьшением пропускной способности нефтеперерабатывающих заводов и предполагаем, что она продолжит постепенно снижаться по мере введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть», — говорится в документе.

Аналитики агентства отмечают, что Россия в очередной раз «преподнесла сюрприз», обеспечив самый большой в мире прирост предложения, поскольку рост внутреннего потребления ощутимо компенсировал уменьшение экспорта. Рост в июне произошел в основном благодаря «Роснефти» и ее подразделению «Башнефть», тогда как на проекте «Сахалин-1» добыча составила всего 10 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 220 тыс. баррелями днем ранее, говорится в отчете.

Среднегодовой объем добычи России в текущем году составит 10,6 млн баррелей в сутки, что на 260 тыс. баррелей в сутки меньше по сравнению с 2021 годом, говорится в прогнозе. К началу следующего года в МЭА ожидают сокращения добычи почти на 3 млн баррелей в сутки, что приведет к снижению общего объема предложения нефти до 8,7 млн баррелей в сутки.

Ранее в ОПЕК заявили, что добыча нефти в России сократится в 2022 и 2023 годах более чем на 0,37 млн баррелей в сутки.

8 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами российского правительства заявил, что страны Запада пытаются заставить другие государства-экспортеры нефти увеличить объем добычи сырья. По словам главы государства, несмотря на все попытки повлиять на уровень добычи, энергетический рынок не терпит суеты и за пару дней ситуацию исправить невозможно.