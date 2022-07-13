Цены на авиабилеты за границу выросли в среднем на 37%

Средняя стоимость на авиаперелет за границу этим летом выросла в России на 37% по сравнению с тем же сезоном в 2021 году, пишут «Известия» со ссылкой на аналитика в крупной российской компании по продаже билетов.

Если в прошлом году средняя стоимость билета в две стороны в экономклассе составляла 29 тысяч рублей, то теперь — 39,9 тысяч. Речь идет не только о прямых перелетах, но и о рейсах с пересадками.

Сильнее всего подорожали билеты в Израиль (в два раза, до 54,5 тысяч рублей на человека), Турцию (в 1,9 раза, до 42,6 тысяч), в ОАЭ (в 1,8 раза, до 54,7 тысяч). Также выросли в цене перелеты в Армению — до 27 тысяч рублей, Египет — до 44,4 тысяч и Азербайджан — до 40,5 тысяч.

По данным сервиса «Туту.ру», в несколько раз подорожали направления, куда без пересадок вообще не добраться. Например, перелет из Москвы в греческие Салоники вырос в цене в четверо. Рейс Петербург — Ларнака (Кипр) подорожал в 3,5 раза, Москва — Варшава — в 3,4 раза, Москва — Барселона — в 3,2 раза.

При этом подешевели билеты в страны СНГ. Стоимость перелета в города Узбекистана снизилась на 36,5% и составляет до 24,6 тысячи рублей в две стороны, в Киргизию — на 23%, до 22,2 тысячи. Билеты в Казахстан можно взять в 1,7 раза дешевле (29,4 тысячи рублей), в Таджикистан — в 2,3 раза (до 25,9 тыс.).

Ранее были названы направления для отдыха в России, куда можно купить недорогие авиабилеты.