Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Актриса Брансон стала первой темнокожей женщиной, получившей три номинации... 12:37
РИА «Новости»: Турция держит под строгим секретом место переговоров... 12:36
50 Cent сыграет главную роль в фильме ужасов про тиктокеров от сценариста... 12:35
Нарушение цепочки поставок привело к дефициту бурбона в Новой Зеладии 12:33
Экс-хоккеист Ирбе заявил, что латвийские игроки станут рабами, если будут играть... 12:32
В Кургане с родителей первоклассников требуют по 10 тысяч рублей... 12:32
Минобороны РФ заявило о ликвидации диверсионно-разведывательной группы... 12:31
ВКС уничтожили в Николаеве десять украинских самоходных гаубиц «Гвоздика»... 12:31
Темпы заполнения хранилищ газа в Европе замедлились в два раза после остановки... 12:30
Мужчина умер после выпитой за 2 минуты бутылки Jagermeister 12:30
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Цены на авиабилеты за границу выросли в среднем на 37%

close
100%
Global Look Press

Средняя стоимость на авиаперелет за границу этим летом выросла в России на 37% по сравнению с тем же сезоном в 2021 году, пишут «Известия» со ссылкой на аналитика в крупной российской компании по продаже билетов.

Если в прошлом году средняя стоимость билета в две стороны в экономклассе составляла 29 тысяч рублей, то теперь — 39,9 тысяч. Речь идет не только о прямых перелетах, но и о рейсах с пересадками.

Сильнее всего подорожали билеты в Израиль (в два раза, до 54,5 тысяч рублей на человека), Турцию (в 1,9 раза, до 42,6 тысяч), в ОАЭ (в 1,8 раза, до 54,7 тысяч). Также выросли в цене перелеты в Армению — до 27 тысяч рублей, Египет — до 44,4 тысяч и Азербайджан — до 40,5 тысяч.

По данным сервиса «Туту.ру», в несколько раз подорожали направления, куда без пересадок вообще не добраться. Например, перелет из Москвы в греческие Салоники вырос в цене в четверо. Рейс Петербург — Ларнака (Кипр) подорожал в 3,5 раза, Москва — Варшава — в 3,4 раза, Москва — Барселона — в 3,2 раза.

При этом подешевели билеты в страны СНГ. Стоимость перелета в города Узбекистана снизилась на 36,5% и составляет до 24,6 тысячи рублей в две стороны, в Киргизию — на 23%, до 22,2 тысячи. Билеты в Казахстан можно взять в 1,7 раза дешевле (29,4 тысячи рублей), в Таджикистан — в 2,3 раза (до 25,9 тыс.).

Ранее были названы направления для отдыха в России, куда можно купить недорогие авиабилеты.

Все новости на тему:
Обзор прессы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть